«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 9 на 10 августа
Сегодня вечером 8 августа и в ночь на 9 августа в канадском Монреале состоятся игры второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Свой матч проведёт и последний оставшийся на турнире российский теннисист Андрей Рублёв.
«Мастерс» в Монреале.
Расписание наиболее заметных матчей с 9 на 10 августа (время начала игр приблизительное):
- 19:00 мск. Танаси Коккинакис (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша).
- 19:00 мск. Себастьян Корда (США) - Тейлор Фритц (США).
- 20:30 мск. Нуну Боржеш (Португалия) - Кей Нисикори (Япония).
- 22:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Брэндон Накашима (США).
- 22:00 мск. Янник Синнер (Италия) - Алехандро Табило (Чили).
- 23:30 мск. Григор Димитров (Болгария) - Алексей Попырин (Австралия).
- 2:00 мск. Хольгер Руне (Дания) - Александр Зверев (Германия).
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