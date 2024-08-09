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«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 9 на 10 августа

«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 9 на 10 августа
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Сегодня вечером 8 августа и в ночь на 9 августа в канадском Монреале состоятся игры второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Свой матч проведёт и последний оставшийся на турнире российский теннисист Андрей Рублёв.

«Мастерс» в Монреале.
Расписание наиболее заметных матчей с 9 на 10 августа (время начала игр приблизительное):

  • 19:00 мск. Танаси Коккинакис (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша).
  • 19:00 мск. Себастьян Корда (США) -  Тейлор Фритц (США).
  • 20:30 мск. Нуну Боржеш (Португалия) - Кей Нисикори (Япония).
  • 22:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Брэндон Накашима (США).
  • 22:00 мск. Янник Синнер (Италия) - Алехандро Табило (Чили).
  • 23:30 мск. Григор Димитров (Болгария) -  Алексей Попырин (Австралия).
  • 2:00 мск. Хольгер Руне (Дания) -  Александр Зверев (Германия).
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