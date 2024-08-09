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«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 9 на 10 августа

Сегодня вечером 8 августа и в ночь на 9 августа в канадском Монреале состоятся игры второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Свой матч проведёт и последний оставшийся на турнире российский теннисист Андрей Рублёв.

«Мастерс» в Монреале.

Расписание наиболее заметных матчей с 9 на 10 августа (время начала игр приблизительное):