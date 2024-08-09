«Сделал чудеса». Осака — о матче со Свёнтек на «Ролан Гаррос» и целях на оставшийся сезон

95-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что матч с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024 придал ей уверенности, а для улучшения игры на траве Осака посмотрит матчи американской теннисистки Серены Уильямс.

«Тот матч с Игой [Свёнтек] на «Ролан Гаррос» сделал чудеса с моей уверенностью, не буду врать. С нетерпением жду следующего года на глине. Что касается травы, то на это покрытие смотрю скорее со стороны, но готова учиться, собираюсь посмотреть много записей Серены Уильямс. Это будет в следующем году, а сейчас моя цель — сосредоточиться на US Open и Азиатском туре, это те цели, которые я ставлю перед собой сейчас, и с нетерпением жду этого», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, Наоми Осака на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) во втором круге проиграла бельгийской теннисистке Элисе Мертенс со счётом 3:6, 4:6.