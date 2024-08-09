Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в 1/8 финала «Мастерса»
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34-летний японский теннисист Кей Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком ATP, которому удалось выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс». На данный момент спортсмен является 576-й ракеткой мира.
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Стефанос Циципас
С. Циципас
Также Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, которому удалось обыграть теннисиста из топ-20 на «Мастерсе».
Напомним, вчера, 8 августа, в матче второго круга турнира в Монреале японец неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8) со счётом 6:4, 6:4.
Встреча Нисикори с Циципасом продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Кей два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
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