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Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в 1/8 финала «Мастерса»

Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в 1/8 финала «Мастерса»
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34-летний японский теннисист Кей Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком ATP, которому удалось выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс». На данный момент спортсмен является 576-й ракеткой мира.

Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Также Нисикори стал самым низкорейтинговым игроком, которому удалось обыграть теннисиста из топ-20 на «Мастерсе».

Напомним, вчера, 8 августа, в матче второго круга турнира в Монреале японец неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча Нисикори с Циципасом продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Кей два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

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