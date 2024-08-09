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Давидович-Фокина сделал рисунок на камере после победы над Даниилом Медведевым

Давидович-Фокина сделал рисунок на камере после победы над Даниилом Медведевым
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42-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина сделал рисунок на камере после победы в матче с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча Медведева с испанцем продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Даниил девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) – Маттео Арнальди (Италия).

Стоит отметить, что Медведев является чемпионом «Мастерса» в Торонто 2021 года. Напомним, Монреаль и Торонто по очереди принимают престижный турнир ATP.

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