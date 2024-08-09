Синнер: на Олимпиаде было видно, что итальянский теннис находится в хорошем положении

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал уровень итальянского тенниса.

«Как я всегда говорил, нам повезло, потому что у нас есть юниорские турниры, есть «фьючерсы» и «челленджеры», которые потенциально могут дать шанс молодым игрокам. Например, они могут получить уайлд-кард на какой-нибудь крупный турнир.

У нас также есть крупные турниры. Есть турнир в Риме, есть Итоговый, также будет финал Кубка Дэвиса в Болонье. Происходит много движения. У нас отличные тренеры. Структура очень хорошо построена, чтобы получить как можно больше хороших итальянских игроков.

На данный момент мы находимся в очень хорошем положении. Вы знаете, мы видели это и на Олимпийских играх. Это было здорово. Да, просто приятно видеть, как огромная часть итальянского тенниса выходит в теннисный мир», — приводит слова Синнера журналист Джованни Пелаззо на своей странице в социальной сети.

Сам Синнер не принял участия в Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита. В Париже он должен был выступить в одиночном и парном (вместе с Лоренцо Музетти) разрядах.