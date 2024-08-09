«Я не мог выйти в туалет». Медведев рассказал о проблемах в матче с Давидович-Фокиной

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах, с которыми он столкнулся во время матча второго круга хардового «Мастерса» в Монреале (Канада) с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

«Туалет был проблемой, потому что я не мог туда выйти. Я ждал конца второго сета, потому что забыл, что он тут очень далеко от центрального корта, больше двух минут.

Мне надо было выйти, потому что я слишком долго ждал. Мне не очень ясны правила – я думал, я могу сделать это во время сета, иногда это позволяют. Знаю, что обычно можно попросить выйти в течение полутора минут во время смены сторон.

Иногда я трачу на это очень мало времени, стараюсь очень быстро идти, и судья говорит: «Не торопись». А сегодня мне ответили, что я не могу выйти. В итоге я не до конца понимаю правила, но мне кажется, что туалеты должны поставить ближе к центральному корту. Всё стало бы намного проще. Не думаю, что это очень дорого.

На меня повлияло правило. Всё остальное было не так уж и плохо. Это не проблема, проблема в том, что до туалета надо идти по две минуты в одну сторону, а это четыре минуты пешком.

Так что я сглупил, когда надо было выйти в туалет. Я слишком медленно среагировал, поэтому решил остаться на корте. В итоге это стоило мне энергии в самом конце», — сказал Медведев на пресс-конференции.