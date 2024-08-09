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Эмма Радукану рассказала, победа на каком турнире является для неё главной целью

Эмма Радукану рассказала, победа на каком турнире является для неё главной целью
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о том, победа на каком турнире является для неё главной целью.

«В долгосрочной перспективе я бы хотела выиграть Уимблдон. Это главная цель. В краткосрочной я просто хочу оставаться здоровой и улучшать навыки. В приоритете прогрессирование, а не моментальные результаты», — приводит слова Радукану Marie Claire.

Напомним, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнования, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Ранее Радукану поделилась милыми фото с теннисного турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

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