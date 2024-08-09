«Не знают, что делают». Даниил Медведев раскритиковал АТР за дисквалификацию Шаповалова

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал АТР за дисквалификацию канадца Дениса Шаповалова на матчболе соперника на турнире в Вашингтоне (США).

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«Исходя из того, что было слышно по телевизору, он заслужил предупреждение, возможно, послематчевый штраф, но это максимум. Я был очень удивлён. Думаю, что сейчас АТР делает как хорошие вещи, так и не очень. Но у меня сложилось впечатление, что они не знают, что делают.

Они хотят быть как Формула-1 или футбол. В таком случае нельзя просить игроков быть спокойными, как роботы, когда вокруг них устроили цирк и шоу. Всё должно быть понятнее как для теннисистов, так и для зрителей», — приводит слова Даниила Медведева Daily Express.