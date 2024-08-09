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Алекс де Минор и Александр Бублик снялись с «Мастерса» в Цинциннати

Алекс де Минор и Александр Бублик снялись с «Мастерса» в Цинциннати
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Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не выступит на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа. Австралиец получил травму бедра в матче четвёртого круга на Уимблдоне-2024. С того момента он выходил на корт только один раз на Олимпийских играх в Париже (Франция) в парном разряде.

С турнира также снялся представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 25-ю строчку мирового рейтинга АТР. В первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада) Бублик проиграл в первом круге.

Ранее стало известно, что в Цинциннати не сыграет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. На прошлой неделе он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

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