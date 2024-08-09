Все матчи игрового дня в Монреале перенесены на завтра

Все матчи игрового дня турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) были перенесены на завтра из-за погодных условий.
Перенесённые игры:
Флавио Коболли (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Танаси Коккинакис (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша).
Себастьян Корда (США) — Тейлор Фритц (США).
Нуну Боржеш (Португалия) — Кей Нисикори (Япония).
Андрей Рублёв (Россия) — Брэндон Накашима (США).
Янник Синнер (Италия) — Алехандро Табило (Чили).
Григор Димитров (Болгария) — Алексей Попырин (Австралия).
Хольгер Руне (Дания) — Александр Зверев (Германия).
Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) — Раджив Рам / Джо Солсбери (Великобритания)
Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) / Алехандро Табило (Чили)