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Все матчи игрового дня в Монреале перенесены на завтра

Все матчи игрового дня в Монреале перенесены на завтра
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Все матчи игрового дня турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) были перенесены на завтра из-за погодных условий.

Перенесённые игры:

Флавио Коболли (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Танаси Коккинакис (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша).
Себастьян Корда (США) — Тейлор Фритц (США).
Нуну Боржеш (Португалия) — Кей Нисикори (Япония).
Андрей Рублёв (Россия) — Брэндон Накашима (США).
Янник Синнер (Италия) — Алехандро Табило (Чили).
Григор Димитров (Болгария) — Алексей Попырин (Австралия).
Хольгер Руне (Дания) — Александр Зверев (Германия).

Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) — Раджив Рам / Джо Солсбери (Великобритания)
Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) / Алехандро Табило (Чили)

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