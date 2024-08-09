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Эмма Наварро обыграла Марту Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Эмма Наварро обыграла Марту Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто
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15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал на турнире серии WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче третьего круга она одолела украинку Марту Костюк (20-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 7:5.

Торонто. 3-й круг
09 августа 2024, пятница. 19:55 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В первом сете Наварро отыграла подачу на сет и один сетбол.

Матч продолжался 1 час 47 минут. В рамках встречи Наварро не выполнила ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Костюк четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале турнира в Торонто Эмма Наварро сыграет с соотечественницей Тэйлор Таунсенд, которая одержала разгромную победу над 11-й ракеткой мира Еленой Остапенко.

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