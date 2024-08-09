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Анна Калинская снялась после первого сета в матче третьего круга в Торонто с Анисимовой

Анна Калинская снялась после первого сета в матче третьего круга в Торонто с Анисимовой
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17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла продолжить матч третьего круга на турнире серии WTA-1000 в Торонто (Канада). Американка Аманда Анисимова выиграла первый сет со счётом 6:2, после чего Анна была вынуждена сняться.

Торонто. 3-й круг
09 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
2
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продлился всего 21 минуту. За один сет Калинская не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт, который был у неё в первом гейме поединка. На счету Анисимовой две подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Торонто Аманда Анисимова, которая сейчас занимает 132-ю строчку рейтинга WTA, сыграет с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

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