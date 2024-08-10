Азаренко снялась с матча со Стирнс и покинула турнир в Торонто

19-я ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выйти в 4-й круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). Белорусская спортсменка во втором сете отказалась продолжать матч 3-го круга с американкой Питон Стирнс. На момент отказа Азаренко счёт был 4:6, 2:4 в пользу её соперницы.
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Матч между теннисистками длился 1 час 36 минут. В его рамках Азаренко сделала пять эйсов и четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс три эйса и четыре двойные ошибки, американка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде:
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