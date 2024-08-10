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Азаренко снялась с матча со Стирнс и покинула турнир в Торонто

Азаренко снялась с матча со Стирнс и покинула турнир в Торонто
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19-я ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выйти в 4-й круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). Белорусская спортсменка во втором сете отказалась продолжать матч 3-го круга с американкой Питон Стирнс. На момент отказа Азаренко счёт был 4:6, 2:4 в пользу её соперницы.

Торонто. 3-й круг
09 августа 2024, пятница. 23:15 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		2
6 		4
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Матч между теннисистками длился 1 час 36 минут. В его рамках Азаренко сделала пять эйсов и четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс три эйса и четыре двойные ошибки, американка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

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