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Самсонова обыграла Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Самсонова обыграла Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче третьего круга она обыграла представительницу Бельгии Элису Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Торонто. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 00:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. В рамках встречи Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Мертенс шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

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