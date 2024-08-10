Самсонова обыграла Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче третьего круга она обыграла представительницу Бельгии Элису Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.
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Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. В рамках встречи Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Мертенс шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.
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