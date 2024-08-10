Шнайдер в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче третьего круга она обыграла представительницу США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Гауфф один эйс, восемь двойных ошибок, также американка не смогла реализовать один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Шнайдер проведёт встречу с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

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