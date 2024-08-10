Самсонова и Шнайдер сыграют в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA-1000 в Торонто. Россиянки проведут очную встречу в матче 4-го круга, которая состоится сегодня, 10 августа, в 17:00 мск.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира Самсонова обыграла представительницу Бельгии Элису Мертенс со счётом 6:2, 6:4. Шнайдер же во встрече третьего круга обыграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:1.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

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