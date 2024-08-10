Соболенко победила Бултер и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Торонто

В ночь с 9 на 10 августа мск в канадском Торонто прошёл матч 3-го круга (1/8 финала) женского турнира категории WTA-1000 между 33-й ракеткой мира Кэйти Бултер из Великобритании и третьей в мировом рейтинге белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (второй посев на турнире). Соболенко одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила один час 23 минуты. Белорусская теннисистка четырежды подала навылет и четыре раза допустила двойную ошибку, а также реализовала все три полученных брейк-пойнта. Бултер выполнила пять эйсов при шести двойных ошибках и не выиграла ни одного из восьми имевшихся у неё брейк-пойнтов.

В 1/4 финала «тысячника» в Торонто Арина Соболенко сыграет со 132-й ракеткой мира Амандой Анисимовой (США), ранее выбившей из турнира российских теннисисток Дарью Касаткину и Анну Калинскую.