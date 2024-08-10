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Кэйти Бултер — Арина Соболенко, результат матча 10 августа 2024, счет 0:2 (3:6, 3:6), 3-й круг WTA-1000 в Торонто

Соболенко победила Бултер и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Торонто
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В ночь с 9 на 10 августа мск в канадском Торонто прошёл матч 3-го круга (1/8 финала) женского турнира категории WTA-1000 между 33-й ракеткой мира Кэйти Бултер из Великобритании и третьей в мировом рейтинге белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (второй посев на турнире). Соболенко одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:3.

Торонто. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 03:40 МСК
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность матча составила один час 23 минуты. Белорусская теннисистка четырежды подала навылет и четыре раза допустила двойную ошибку, а также реализовала все три полученных брейк-пойнта. Бултер выполнила пять эйсов при шести двойных ошибках и не выиграла ни одного из восьми имевшихся у неё брейк-пойнтов.

В 1/4 финала «тысячника» в Торонто Арина Соболенко сыграет со 132-й ракеткой мира Амандой Анисимовой (США), ранее выбившей из турнира российских теннисисток Дарью Касаткину и Анну Калинскую.

Календарь WTA-1000 в Торонто
Турнирная сетка WTA-1000 в Торонто
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