Диана Шнайдер отреагировала на победу над Кори Гауфф и выход в четвертьфинал

Российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче третьего круга она обыграла представительницу США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. После окончания матча Диана прокомментировала его исход.
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«Знала, что Кори физически готова ко всем в туре, она очень хорошо бегает, перекрывает все мячи и все углы на корте. Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, я думала: «Вау, я только что обыграла Коко. Сегодня я в порядке».
Я старалась играть спокойнее, но внутри меня всё говорило: «Да! Я сделала это!» Это моя первая победа здесь, на этом прекрасном стадионе», — цитирует Шнайдер пресс-служба WTA.
В четвертьфинале Шнайдер проведёт встречу с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.
Тренировка на ОИ Шнайдер и Александровой
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