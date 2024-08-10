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Шнайдер обыграла Гауфф в Торонто, ничья «Ростова» и «Рубина». Главное к утру
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, в двух сетах обыграв американку Кори Гауфф, «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче 4-го тура РПЛ (1:1), алжирка Иман Хелиф победила китаянку Ян Лю в финале по боксу на Олимпийских играх — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шнайдер в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто.
  2. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ.
  3. Алжирка Иман Хелиф победила китаянку Ян Лю в финале по боксу на Олимпийских играх — 2024.
  4. Митрофанов: ФИФА понимает, что должна найти единообразный подход по России и Израилю.
  5. Соболенко победила Бултер и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Торонто.
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