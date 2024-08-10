«В Токио было намного лучше». Александр Зверев — о проживании в Олимпийской деревне Парижа

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об условиях проживания в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже.

«Олимпийская деревня была не самой лучшей, к сожалению, я должен это признать. Мы жили там, потому что так захотела наша федерация. Были проблемы с питанием, плохие условия для сна. В комнатах также не было кондиционеров, что было немного сложно для меня, но для всех было одинаково, поэтому я не жалуюсь. Из-за этого я думаю, что Токио был намного лучше, и организация тоже была намного лучше. Тем не менее быть в деревне со всеми спортсменами — это потрясающий опыт, было приятно вновь вернуться в Олимпийскую деревню. Но победа — всегда самая весёлая часть Олимпиады, и на этот раз мне выиграть не удалось», — приводит слова теннисиста из Германии RMC Sport со ссылкой на Tennis Channel.

Александр Зверев — олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, на Играх в Париже он на стадии 1/4 финала уступил итальянцу Лоренцо Музетти — 5:7, 5:7.