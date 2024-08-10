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Эрика Андреева расплакалась после спора с судьёй на турнире в Торонто

Эрика Андреева расплакалась после спора с судьёй на турнире в Торонто
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88-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла сдержать слёз после спора с судьёй по ходу матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

Торонто. 1-й круг
07 августа 2024, среда. 19:35 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 5 		6 6
         
Марина Стакушич
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

В первом раунде квалифаер Андреева встречалась с 19-летней канадкой Мариной Стакушич (WC).

В начале третьего сета Стакушич собиралась подавать, в то время как Андреева начала размахивать ракеткой, по всей видимости, защищаясь от пчелы. После этого Эрика подняла руку, подав сигнал судье о необходимости остановить матч. Однако в это время её соперница уже начала подавать. После бурной дискуссии судья всё же присудил очко канадке, россиянка после этого осталась в слезах и сказала: «Все же видели».

Фото: трансляция

Матч со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 выиграла Стакушич.

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