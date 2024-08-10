Рублёв — Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Монреале

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1/8 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором сыграют восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 52-й номер рейтинга АТР американец Брэндон Накашима. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из США, которая начнётся не ранее 19:30.
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Рублёв и Накашима провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 1-1. В 2021-м в игре 1/8 финала хардового турнира в Сан-Хосе (США) российский теннисист одержал уверенную победу (6:2, 6:1). В этом сезоне Накашима оказался сильнее на грунтовом «Мастерсе» в Барселоне (Испания) — 6:4, 7:6 (8:6).
Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.
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