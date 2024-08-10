20-летняя Диана Шнайдер впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга

24-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 (в том числе топ-3) рейтинга WTA.

Это произошло в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Шнайдер (14) со счётом 6:4, 6:1 обыграла чемпионку US Open – 2023, вторую ракетку мира американку Кори Гауфф (1). Соревнования проводятся на хардовом покрытии.

Нельзя не отметить, что Шнайдер впервые в карьере на взрослом уровне выступает на турнире в Торонто.

За выход в полуфинал Торонто Шнайдер сразится с 13-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой (6).

Призовой фонд турнира в Торонто составляет $ 3 211 715. За выход в четвертьфинал Шнайдер получит почти $ 73 тыс., в полуфинал — $ 159 тыс.