Кори Гауфф в матче с Дианой Шнайдер впервые проиграла сопернице младше себя

Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф впервые на уровне WTA уступила сопернице, которая моложе её. Этой теннисисткой стала 24-я ракетка мира 20-летняя россиянка Диана Шнайдер.

Их матч прошёл в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Шнайдер (14) со счётом 6:4, 6:1 обыграла 20-летнюю Кори Гауфф (1). Соревнования проводятся на хардовом покрытии.

Отметим, что Шнайдер младше Гауфф меньше чем на месяц. Кори родилась 13 марта, а Диана – 2 апреля.

Тем не менее до поединка со Шнайдер в Торонто Гауфф имела серию 7-0 в матчах с соперницами, которые младше её.

За выход в полуфинал Торонто Шнайдер сразится с 13-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой (6).