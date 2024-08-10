Соболенко — вторая по количеству виннерсов в среднем за матч на WTA-1000 в 2024 году

В ночь с 9 на 10 августа мск белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Кэйти Бултер из Великобритании (6:3, 6:3) в матче третьего круга женского турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). После этой встречи она вышла на второе место среди теннисисток по количеству активно выигранных мячей на соревнованиях категории WTA-1000 в среднем за матч в этом году.

Топ-3 теннисисток по количеству виннерсов на турнирах WTA-1000 в среднем за матч:

Аманда Анисимова (США) — 34 активно выигранных мяча за матч. Арина Соболенко (Беларусь) — 31,9. Елена Рыбакина (казахстан) — 31,7.

В четвертьфинале турнира в Торонто Соболенко сыграет с лидером по этому показателю Амандой Анисимовой. Американка на соревнованиях в Канаде ранее победила российских теннисисток Дарью Касаткину и Анну Калинскую.