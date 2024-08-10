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Соболенко — вторая по количеству виннерсов в среднем за матч на WTA-1000 в 2024 году

Соболенко — вторая по количеству виннерсов в среднем за матч на WTA-1000 в 2024 году
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В ночь с 9 на 10 августа мск белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Кэйти Бултер из Великобритании (6:3, 6:3) в матче третьего круга женского турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). После этой встречи она вышла на второе место среди теннисисток по количеству активно выигранных мячей на соревнованиях категории WTA-1000 в среднем за матч в этом году.

Топ-3 теннисисток по количеству виннерсов на турнирах WTA-1000 в среднем за матч:

  1. Аманда Анисимова (США) — 34 активно выигранных мяча за матч.
  2. Арина Соболенко (Беларусь) — 31,9.
  3. Елена Рыбакина (казахстан) — 31,7.

В четвертьфинале турнира в Торонто Соболенко сыграет с лидером по этому показателю Амандой Анисимовой. Американка на соревнованиях в Канаде ранее победила российских теннисисток Дарью Касаткину и Анну Калинскую.

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