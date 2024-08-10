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Азаренко рассказала, как успокаивал её Рублёв после отказа от Уимблдона

Азаренко рассказала, как успокаивал её Рублёв после отказа от Уимблдона
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала душевную историю об олимпийском чемпионе 2020 года в миксте восьмой ракетке мира россиянине Андрее Рублёве. Рублёв поддержал Азаренко после того, как она была вынуждена сняться с Уимблдона-2024 из-за травмы.

«Рублёв – очень добрый парень. Я на Уимблдоне снялась, он рядом стоял, а я плакала. Он обнял меня, успокаивал. Говорил: «Да что ты так?» А я стою и рыдаю: «Ну как так, сниматься с Уимблдона…» А он мне говорит: «Да ты столько уже повыигрывала всего, мне бы так», — сказала Азаренко на YouTube-канале Дарьи Касаткиной.

Сам Рублёв на Уимблдоне-2024 тоже выступил неудачно — проиграл в первом же круге.

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