Азаренко рассказала, как успокаивал её Рублёв после отказа от Уимблдона

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала душевную историю об олимпийском чемпионе 2020 года в миксте восьмой ракетке мира россиянине Андрее Рублёве. Рублёв поддержал Азаренко после того, как она была вынуждена сняться с Уимблдона-2024 из-за травмы.

«Рублёв – очень добрый парень. Я на Уимблдоне снялась, он рядом стоял, а я плакала. Он обнял меня, успокаивал. Говорил: «Да что ты так?» А я стою и рыдаю: «Ну как так, сниматься с Уимблдона…» А он мне говорит: «Да ты столько уже повыигрывала всего, мне бы так», — сказала Азаренко на YouTube-канале Дарьи Касаткиной.

Сам Рублёв на Уимблдоне-2024 тоже выступил неудачно — проиграл в первом же круге.