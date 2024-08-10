«Очень горжусь собой». Диана Шнайдер оценила свой прогресс в текущем сезоне

24-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие эмоции испытывает от колоссального прогресса в результатах и рейтинге в текущем сезоне. После победы над Кори Гауфф в Торонто (Канада) Шнайдер спросили, испытывала ли она проблемы с верой в себя.

«Думаю, да, я не могла поверить каждый раз, когда переходила на какой-то новый этап. Когда я зашла в топ-100, это было что-то из разряда: «О боже». Меня окружали топ-игроки, это было что-то непривычное после юниорского уровня. Потом топ-70, топ-50 в этом году – всё случилось очень быстро. А теперь уже топ-30.

Выходя на корт (на матч с Гауфф), я думала: «Буду стараться показать максимум, но я играю против Коко на харде, так что окей, посмотрим, как всё пойдёт. Я только вернулась с грунта, но покажу свой максимум, буду бороться».

Очень горжусь собой и надеюсь, что начну больше верить в себя, свой теннис и свою игру. Так что да, это то, чего мне пока не хватает», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.