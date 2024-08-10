«Видно, что у Стефаноса накипело». Кузнецова — о конфликте Циципаса с отцом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о прекращении тренерского сотрудничества Стефаноса Циципаса с отцом.

«Это не очень хорошо для команды Стефана, имиджево это достаточно некрасиво — такое должно решаться внутри команды или семьи. Но раз уж мы стали свидетелями, давайте рассуждать. Я всегда говорила, что с родственниками, особенно с родителями, очень сложно иметь спортивные взаимоотношения. Видно, что у Стефаноса уже накипело, давно видны проблемы, которые вылились вот в такой скандал. Все же критика должна быть конструктивной. Я в первую очередь искала проблему в себе и винила в первую очередь себя», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас раскритиковал своего тренера и отца Апостолоса Циципаса после поражения от японца Кея Нисикори на старте «Мастерса» в Монреале (Канада). На следующий день теннисист объявил о прекращении сотрудничества с отцом.