Медведев и Сафиуллин не смогли выйти в 1/2 финала парного турнира в Монреале
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин не смогли выйти в полуфинал парного разряда турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). В четвертьфинале они уступили паре Раджива Рама из США и Джо Солсбери из Великобритании со счётом 4:6, 4:6.
Монреаль — Парный разряд. 1/4 финала
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
|1
|2
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|6
Раджив Рам
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках пара Медведева и Сафиуллина два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного (100%). На счету Рама и Солсбери один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных (43%).
В 1/2 финала турнира Рам и Солсбери встретятся с парой Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша). Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.
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