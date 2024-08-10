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Шнайдер прокомментировала дебютную победу над игроком топ-5 мирового рейтинга

Шнайдер прокомментировала дебютную победу над игроком топ-5 мирового рейтинга
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24-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала первую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA.

«Думаю, что моя первая победа над теннисисткой из топ-5 является особым достижением. У меня было несколько поединков, которые я проиграла в трёх партиях. В них была равная борьба, поэтому эта победа очень важна.
Несомненно, выход в четвертьфинал на турнире WTA-1000 — это тоже достижение. Я очень довольна нынешним сезоном и тем, как сложилась моя игра в этой встрече.

Кори является очень опытной теннисисткой. В прошлом году она провела очень хорошую хардовую серию. Я одержала отличную победу и надеюсь, что буду продолжать в том же духе», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Напомним, Диана Шнайдер впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 (в том числе топ-3) рейтинга WTA. Это произошло в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Шнайдер со счётом 6:4, 6:1 победила чемпионку US Open – 2023, вторую ракетку мира американку Кори Гауфф.

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