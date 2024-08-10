«Не думала ни о чём, кроме тенниса». Шнайдер — об обучении в колледже

24-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, помогла ли ей карьера теннисистки в колледже стать той, кто она есть сейчас.

«Конечно, это очень помогло мне Пока я училась в колледже, я не думала ни о чём, кроме тенниса, кроме своей игры, как я могу прогрессировать, где я могу что-то изменить, чтобы играть лучше. В тот год моей целью был только теннис. Конечно, стремилась посещать все лекции в колледже. Я всё ещё играла в нём, но у меня просто не было ничего другого в голове, кроме игры и самосовершенствования. Проведение большого количества матчей, безусловно, помогло мне набрать хорошую форму и увидеть, на что я способна.

Да, это оказывает на тебя хорошее давление, когда ты выступаешь за команду, когда ты борешься за неё. Но в то же время ты борешься и за себя, чтобы принести команде очко. Я чувствую, что сейчас, когда играю сама за себя в эти трудные моменты, когда на меня оказывается давление, это определённо напоминает мне о том, как я справлялась с ним во времена учёбы в колледже и выступлений за команду, потому что это немного большее давление. Когда у тебя есть команда, это другие смешанные чувства, но это был отличный опыт. Я очень рада, что приняла решение поехать учиться туда. Это было очень волнительно, и меня поддерживало так много людей из США, из колледжа, мои товарищи по команде, тренеры. Все эти люди поддерживали меня, так что я очень рада опыту и наслаждалась каждым проведённым момент в колледже», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.