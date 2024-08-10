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Себастьян Корда обыграл Тейлора Фритца во втором круге турнира в Монреале

Себастьян Корда обыграл Тейлора Фритца во втором круге турнира в Монреале
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Американский теннисист Себастьян Корда вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче второго круга он обыграл соотечественника Тейлора Фритца со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Корда семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных; На счету Фритца семь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Корда сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который во втором круге обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 6:2, 6:7 (5:7),6:3. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

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