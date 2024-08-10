«Оставалась очень сконцентрированной». Шнайдер — о матче с Гауфф в Торонто

24-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что собирается взять от матча с второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

«Не думаю, что заметила такую смену, когда находилась на корте. Я просто знала, что Гауфф может отыграться в любой момент, поэтому просто старалась сохранять сосредоточенность и поддерживать свою игру на том же уровне. Видела, что Кори была немного разочарована игрой и тем, как она проходила, поэтому старалась не упустить момент и добиться ещё большего успеха.

До самого окончания противостояния, до тех пор, пока не победила Гауфф, оставалось очень сконцентрированной. Я знала, что в этом матче могло произойти всё что угодно», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Напомним, Диана Шнайдер впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 (в том числе топ-3) рейтинга WTA. Это произошло в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Шнайдер со счётом 6:4, 6:1 обыграла чемпионку US Open – 2023, вторую ракетку мира американку Кори Гауфф.