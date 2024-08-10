Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала он обыграл американца 52-го номера рейтинга АТР Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Встреча Рублёва с Накашимой продлилась 1 час и 2 минуты. В её рамках россиянин четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Накашимы два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в полуфинал турнира в Монреале россиянин сыграет с Янником Синнером (Италия) или Алехандро Табило (Чили). Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.