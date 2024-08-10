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Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала он обыграл американца 52-го номера рейтинга АТР Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча Рублёва с Накашимой продлилась 1 час и 2 минуты. В её рамках россиянин четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Накашимы два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в полуфинал турнира в Монреале россиянин сыграет с Янником Синнером (Италия) или Алехандро Табило (Чили). Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

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