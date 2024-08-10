«Не стоило играть на этом турнире». Гауфф — о поражении в матче со Шнайдер в Торонто

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче с 24-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

«Знала, что матч будет сложным, и ещё больше понимала, что нахожусь не в лучшей форме. У меня были шансы, но потом я очень расстроилась и начала допускать ошибки. Чувствовала психологическую и физическую усталость от того, что играла на Олимпийских играх и приехала сюда сразу после них. Возможно, мне не стоило играть на этом турнире, но хотела проверить себя. Для меня недостаточно оставаться в топ-10, это не самая большая цель для меня, я хочу выигрывать большие турниры», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Диана Шнайдер впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 (в том числе топ-3) рейтинга WTA. Это произошло в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Шнайдер со счётом 6:4, 6:1 победила чемпионку US Open – 2023, вторую ракетку мира американку Кори Гауфф.