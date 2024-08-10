Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале, где встретится с Рублёвым
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала он обыграл чилийца Алехандро Табило. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 21:05 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алехандро Табило
А. Табило
В матче за выход в полуфинал турнира в Монреале итальянец сыграет с представителем России восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.
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