Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале, где встретится с Рублёвым

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала он обыграл чилийца Алехандро Табило. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

В матче за выход в полуфинал турнира в Монреале итальянец сыграет с представителем России восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.