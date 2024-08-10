Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале, где встретится с Рублёвым

Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале, где встретится с Рублёвым
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала он обыграл чилийца Алехандро Табило. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 21:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

В матче за выход в полуфинал турнира в Монреале итальянец сыграет с представителем России восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android