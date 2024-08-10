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Каспер Рууд снялся с «Мастерса» в Монреале, Корда прошёл в 1/4 финала

Каспер Рууд снялся с «Мастерса» в Монреале, Корда прошёл в 1/4 финала
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Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд снялся с турнира категории категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче третьего круга норвежец должен был сыграть с 18-й ракеткой мира американским теннисистом Себастьяном Кордой, который, таким образом, прошёл в четвертьфинал турнира без борьбы.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 22:35 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Во втором круге Рууд обыграл австралийского теннисиста Джеймса Дакворта со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. Себастьян Корда во втором круге победил соотечественника Тейлора Фритца со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале Корда встретится с победителем матча между 17-й ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне и четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

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