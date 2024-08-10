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Попырин вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монреале, обыграв Димитрова

Попырин вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монреале, обыграв Димитрова
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Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В третьем круге он обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 20:50 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Встреча продлилась 2 часа 36 минут. В её рамках Попырин девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Демитрова семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В 1/4 финала Попырин встретится с победителем матча между французским теннисистом Артуром Риндеркнешем и польским теннисистом Шубертом Хуркачем.

Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

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