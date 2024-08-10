Попырин вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монреале, обыграв Димитрова

Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В третьем круге он обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 36 минут. В её рамках Попырин девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Демитрова семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В 1/4 финала Попырин встретится с победителем матча между французским теннисистом Артуром Риндеркнешем и польским теннисистом Шубертом Хуркачем.

Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.