Попырин вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монреале, обыграв Димитрова
Поделиться
Австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В третьем круге он обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 20:50 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
Алексей Попырин
А. Попырин
Встреча продлилась 2 часа 36 минут. В её рамках Попырин девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Демитрова семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.
В 1/4 финала Попырин встретится с победителем матча между французским теннисистом Артуром Риндеркнешем и польским теннисистом Шубертом Хуркачем.
Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2024
-
00:09
- 10 августа 2024
-
23:56
-
23:11
-
22:36
-
22:29
-
20:32
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:39
-
19:13
-
18:23
-
16:00
-
15:58
-
13:18
-
12:39
-
12:02
-
11:41
-
10:15
-
09:30
-
09:19
-
07:06
-
05:07
-
03:55
-
03:47
-
02:01
-
01:40
- 9 августа 2024
-
22:29
-
21:56
-
21:02
-
20:48
-
20:09
-
19:55
-
19:44
-
18:55