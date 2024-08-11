«Ноа Лайлз сказал, что видит меня в качестве бегуна». Гауфф — о лёгкой атлетике

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз сказал ей, что видит её в качестве бегуна на дистанции 400 м с барьерами.

«Ноа Лайлз сказал, что видит меня в качестве бегуна на 400 метров с барьерами, но я их боюсь, так что да, не думаю, что была бы такой. Но определенно 400 или более длинные дистанции были бы моей фишкой.

Иногда я думаю: «Что могло случиться? Я даже поговорила с отцом, чтобы он записал меня на местные соревнования в межсезонье, просто ради интереса, чтобы посмотреть, куда я могу пойти», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

Напомним, Кори Гауфф на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) проиграла 24-й ракетке мира российской теннисистке Диане Шнайдер со счётом 4:6, 1:6.