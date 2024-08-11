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Янник Синнер стал первым игроком, кто квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Янник Синнер стал первым игроком, кто квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP в этом сезоне.

«Синнер первым прошел квалификацию на Nitto ATP Finals этого года и готов сразиться на родной земле», — написано в социальных сетях ATP.

Синнер во второй раз принимает участие в финале сезона в Турине, который в этом году пройдет с 10 по 17 ноября. Дебютировав на турнире в 2021 году в качестве запасного, Синнер в прошлом году дошел до финала, где в итоге уступил второй ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.
Ранее стало известно, что первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой женщиной, квалифицировавшейся на Итоговый турнир WTA.

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