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Зверев стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Руне

Зверев стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Руне
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В мате третьего круга Зверев обыграл датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Монреаль. 3-й круг
10 августа 2024, суббота. 22:45 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Зверев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Руне один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Зверев встретится с американским теннисистом Себастьяном Кордой, который прошёл в четвертьфинал на снятии норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.

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