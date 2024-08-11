Зверев стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Руне

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В мате третьего круга Зверев обыграл датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Зверев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Руне один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Зверев встретится с американским теннисистом Себастьяном Кордой, который прошёл в четвертьфинал на снятии норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.