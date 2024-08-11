Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто, уступив Аманде Анисимовой

В канадском Торонто прошёл четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-1000 между 132-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой и третьей в мировом рейтинге белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (второй посев на турнире). Встреча завершилась победой представительницы США со счётом 6:4, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Белорусская теннисистка дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести. Анисимова выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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