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Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто, уступив Аманде Анисимовой

Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто, уступив Аманде Анисимовой
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В канадском Торонто прошёл четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-1000 между 132-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой и третьей в мировом рейтинге белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (второй посев на турнире). Встреча завершилась победой представительницы США со счётом 6:4, 6:2.

Торонто. 1/4 финала
10 августа 2024, суббота. 23:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Белорусская теннисистка дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из шести. Анисимова выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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