Пегула вышла в полуфинал турнира в Торонто, отыгравшись с 1:4 во втором сете

Американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче турнира она обыграла соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:4, 7:5. Примечательно, что во втором сете Пегула отыгралась со счёта 1:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Пегула сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Стирнс одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем круге Пегула сыграет с победителем пары Диана Шнайдер (Россия) – Людмила Самсонова (Россия).
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.
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