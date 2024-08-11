Арина Соболенко прокомментировала вылет из «тысячника» в Торонто на стадии 1/4 финала

Третья в мировом рейтинге белорусская теннисистка Арина Соболенко (второй посев на турнире) высказалась о поражении в матче 1/4 финала женского турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) от 132-й ракетки мира из США Аманды Анисимовой. Напомним, встреча завершилась победой американки со счётом 6:4, 6:2.
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«Всегда получается, что наши очные встречи выдаются очень хорошими. Однако если я не готова на 100%, то вряд ли смогу победить такого игрока», — приводит слова Соболенко TSN.
Ранее Анисимова четыре раза побеждала Соболенко. На счету белорусской теннисистки всего две победы над американкой.
Отметим, в полуфинале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с соотечественницей Эммой Наварро. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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