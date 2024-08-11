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Хуберт Хуркач – Артур Риндеркнеш, результат матча 11 августа 2024, счёт 2:1,3-й круг «Мастерса» в Монреале

Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Монреале, где встретится с Попыриным
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Польский теннисист, шестая ракета мира Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша (65-я ракетка мира) во встрече третьего круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу поляка.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Встреча Хуркача с Риндеркнешем продлилась 4 часа с учётом остановки. В её рамках поляк четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету француза восемь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала турнира Хуркач встретится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным (62-я ракетка).

С 6 по 18 августа 2024 года пройходит теннисный турнир категории «Мастерс» в Монреале (Канада). Призовой фонд составляет $ 6 795 555.

Сетка «Мастерса» в Монреале
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