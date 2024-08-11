Андрей Рублёв победил первую ракетку мира Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.

Продолжительность матча составила два часа 14 минут. Российский спортсмен четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три из семи брейк-пойнтов. Синнер выполнил 10 эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл 2 из 12 заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с победителем матча между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии.