Андрей Рублёв победил первую ракетку мира Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|1
|6
Продолжительность матча составила два часа 14 минут. Российский спортсмен четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три из семи брейк-пойнтов. Синнер выполнил 10 эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл 2 из 12 заработанных брейк-пойнтов.
В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с победителем матча между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии.
- 11 августа 2024
-
05:25
-
05:09
-
04:42
-
03:44
-
00:52
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 10 августа 2024
-
23:56
-
23:11
-
22:36
-
22:29
-
20:32
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:39
-
19:13
-
18:23
-
16:00
-
15:58
-
13:18
-
12:39
-
12:02
-
11:41
-
10:15
-
09:30
-
09:19
-
07:06
-
05:07
-
03:55
-
03:47
-
02:01
-
01:40
- 9 августа 2024
-
22:29