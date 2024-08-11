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Янник Синнер — Андрей Рублёв, результат матча 11 августа 2024, счет 1:2 (3:6, 6:1, 2:6), 1/4 финала «Мастерс» в Монреале

Андрей Рублёв победил первую ракетку мира Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность матча составила два часа 14 минут. Российский спортсмен четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три из семи брейк-пойнтов. Синнер выполнил 10 эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл 2 из 12 заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с победителем матча между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии.

Календарь "Мастерса" в Монреале
Турнирная сетка "Мастерса" в Монреале
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