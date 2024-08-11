Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче четвёртого круга она обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 час 11 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Самсоновой девять эйсов, три двойных ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Шнайдер проведёт встречу с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.