Андрей Рублёв отреагировал на победу над Янником Синнером в Монреале

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.

После окончания матча Рублёв прокомментировал его исход. «Это был действительно отличный матч. Я играл сегодня очень хорошо. Я рад, что смог победить. Я не знаю, нечего сказать. Потому что я всё ещё на данный момент действительно не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий игрок. Он играет невероятно последние 2 года. Я просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис. В конце концов, я думаю, у нас было много отличных розыгрышей. Много длинных розыгрышей. Возможность выиграть такой матч всегда особенная. Мне нужен был этот матч. Особенно после нескольких плохих моментов в этом году. Конечно, я счастлив», — сказал Рублёв в интервью на корте.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с победителем матча между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии.