Рублёв — единственный теннисист, победивший в этом сезоне и Синнера и Алькараса

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и восьмым в рейтинге ATP российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятый посев на турнире). Победа в трёх партиях осталась за Рублёвым — 6:3, 1:6, 6:2.

Таким образом, Андрей Рублёв стал первым и пока единственным теннисистом в текущем сезоне, которому удалось победить и Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Победа над последним была одержана 1 мая текущего года. Тогда российский теннисист в трёх сетах одолел испанца (4:6, 6:3, 6:2) на турнире в Мадриде.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Монреале Андрей Рублёв встретится с победителем матча между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии.