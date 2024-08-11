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Маттео Арнальди — Кей Нисикори, результат матча 11 августа 2024, счет 2:0 (6:4, 7:5), 1/4 финала «Мастерс» в Монреале

Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Монреале
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В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии. Победу в двух сетах одержал Арнальди — 6:4, 7:5.

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2024, воскресенье. 05:45 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Итальянский теннисист пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав четыре из девяти брейк-пойнтов. Нисикори не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл два из шести заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале «Мастерса» в Монреале Маттео Арнальди сыграет с восьмой ракеткой мира и пятым сеяным на турнире российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее переиграл в трёх сетах первого номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 6:3, 1:6, 6:2.

Календарь "Мастерса" в Монреале
Турнирная сетка "Мастерса" в Монреале
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