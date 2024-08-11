Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Монреале

В ночь с 10 на 11 августа в канадском Монреале завершился четвертьфинальный матч мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между 46-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди и 576-м в рейтинге ATP Кеем Нисикори из Японии. Победу в двух сетах одержал Арнальди — 6:4, 7:5.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Итальянский теннисист пять раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав четыре из девяти брейк-пойнтов. Нисикори не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграл два из шести заработанных брейк-пойнтов.
В полуфинале «Мастерса» в Монреале Маттео Арнальди сыграет с восьмой ракеткой мира и пятым сеяным на турнире российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее переиграл в трёх сетах первого номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 6:3, 1:6, 6:2.
- 11 августа 2024
-
07:48
-
06:33
-
06:23
-
06:12
-
05:25
-
05:09
-
04:42
-
03:44
-
00:52
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 10 августа 2024
-
23:56
-
23:11
-
22:36
-
22:29
-
20:32
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:39
-
19:13
-
18:23
-
16:00
-
15:58
-
13:18
-
12:39
-
12:02
-
11:41
-
10:15
-
09:30
-
09:19
-
07:06
-
05:07
-
03:55